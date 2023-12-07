رئيس "العربية للتصنيع": تعزيز التعاون القائم على توطين التكنولوجيا

كتب- محمد سامي:

قال اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن الهيئة تستهدف تعزيز التعاون القائم على توطين التكنولوجيا والتوسع في التعاقدات الخارجية مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة.

جاء ذلك خلال ختام فعاليات معرض الصناعات الدفاعية "إيدكس 2023".

وبحسب بيان صادر عن الهيئة، اليوم الخميس، حرصت شركة "داسو" الفرنسية المُشاركة في فعاليات معرض إيدكس 2023 على تفقد جناح الهيئة العربية للتصنيع وعقد مباحثات مهمة، بين رئيس الهيئة ومدير عام شركة داسو الفرنسية في مصر، Anne Lise Dallut.

وتناولت المباحثات، تعزيز التعاون في العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

يذكر أن هناك تعاونًا وشراكة قائمة بين الهيئة العربية للتصنيع، وشركة داسو الفرنسية، حيث تم إنشاء مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية في مجال صناعة الطائرات ومقرها حلوان، ويتم التدريس فيها بمناهج فرنسية متطورة، ومدرسين فرنسيين، بجانب المدرسين المصريين.

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