ضياء رشوان: إدخال 3313 شاحنة مواد غذائية وإغاثية ووقود إلى غزة

كتب- مصراوي:

أكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أنه لا يستطيع أحد فرض الأمر الواقع بالقوة، وأن الدولة المصرية تمتلك كل الأدوات للحفاظ على أرضها وأمنها القومي.

وقال "رشوان" في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إنه منذ بدء دخول المساعدات لقطاع غزة، تم إدخال 3313 شاحنة مواد غذائية وإغاثية ووقود وغاز منزلي.

كما تم أيضًا استقبال 682 مصابًا وإجلاء 11067 من المصريين والرعايا الأجانب من قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

وتابع أن المبادئ الرئيسية التي حكمت الموقف المصري منذ اندلاع الحرب والأزمة، هي أن القضية الفلسطينية تعد قضية أمن قومي مصري، ولذا فالقيادة السياسية المصرية تتحرك تجاهها بكل الجدية المتناسبة معها، والمتسقة مع الدور المصري التاريخي والثابت والمركزي الداعم لها منذ عقود طويلة، والمتمسك دوما بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود يونيو 1967.

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