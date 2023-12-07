كيف تحافظ على مستوى ضغط الدم في جسمك؟.. 7 نصائح مهمة

كتب- أحمد جمعة:

وجهت وزارة الصحة والسكان، 7 نصائح مهمة للحفاظ على مستوى ضغط الدم في الجسم.

وبحسب منشور توعوي، تشمل تلك النصائح:

- قياس الضغط بصفة دورية والكشف المبكر.

- الامتناع عن التدخين.

- عدم الإفراط في استخدام ملح الطعام.

- استبدال ملح الطعام بالليمون والخل والتوابل.

- الامتناع عن الأغذية المعلبة مثل الصلصة.

- ممارسة الرياضة وتقليل الوزن.

- الإكثار من تناول الخضار والفواكه الطازجة.

ولتشخيص ارتفاع ضغط الدم، يفحص الطبيب حالتك ويطرح أسئلة حول تاريخك الطبي وأي أعراض لديك، كما يستمع إلى نبض قلبك باستخدام جهاز يسمى السماعة الطبية.

ويُفحص ضغط الدم باستخدام سوار يُلفّ عادة حول ذراعك. ومن المهم أن يكون السوار بمقاس مناسب. فإذا كان كبيرًا جدًا أو صغيرًا جدًا، فقد تختلف قراءات ضغط الدم. ثم يُنفخ السوار باستخدام مضخة يدوية أو أداة صغيرة.

وتشير قراءة ضغط الدم إلى الضغط في الشرايين عندما ينبض القلب (وهو الرقم العلوي، ويُطلق عليه الضغط الانقباضي) وضغط الدم بين نبضات القلب (وهو الرقم السفلي، ويُطلق عليه الضغط الانبساطي). لقياس ضغط الدم، يُجرى لف سوار قابل للنفخ حول الذراع. وتُستخدم آلة أو أداة ضخ صغيرة لنفخ السوار. وبهذه الوضعية، يسجل الجهاز قراءة ضغط الدم. ويُطلق على تلك العملية قياس ضغط الدم الآلي.

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