إجراءات جديدة من التموين لمواجهة ارتفاع أسعار السكر

كتب- محمد سامي:

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا رقم 30 لعام 2023 بقواعد جديدة خاصة بتداول سلعة السكر المحلي والمستورد، وذلك للتصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار والحد منها وطرح السلع الأساسية للمستهلك بسعر مناسب.

وأكد القرار، ضرورة إلزام الشركات التجارية بإخطار الشركات المنتجة بأسماء وعناوين شركات التعبئة، والسلاسل التجارية التي تم البيع لها بموجب فواتير البيع الإلكترونية.

كما تقوم الشركات المنتجة للسكر بإخطار (قطاع الرقابة والتوزيع - مباحث التموين - جهاز حماية المستهلك) بفواتير البيع يوميًا، موضحًا بها اسم المشتري وعنوانه والكمية المباعة وشركات التعبئة التي تم البيع لها والسلاسل التجارية.

وتقوم الأجهزة الرقابية "قطاع الرقابة والتوزيع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك" بالتنسيق فيما بينهم ومتابعة المشترين من شركات الإنتاج وكذلك متابعة سلاسل الإمداد حتى وصول السلعة إلى المستهلك النهائي.

كما تقوم الأجهزة الرقابية بالمرور الميداني على جميع منافذ البيع المختلفة والتأكد من "الفاتورة واسم شركة التعبئة بجانب كتابة السعر وزن العبوة " والتأكد من جميع البيانات طبقًا للقرار الوزاري رقم 120 لسنة 2017.

وتضمنت المادة الثانية من القرار إلزام الجهات المعنية بتنفيذ هذا التوجيه والعمل به من تاريخ صدوره وإلغاء العمل بالتوجيه الوزاري رقم 27 لسنة 2022.

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