وزير الإنتاج الحربي يناقش مع ممثلي "TBS" و"SAMEL-90" البلغاريتين موضوعات التعاون المشترك

كتب- محمد سامي:

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ممثلي شركة "TBS" البلغارية، جاء ذلك بجناح وزارة الإنتاج الحربي بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2023" المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023.

واستعرض المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، في بداية اللقاء، الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية والبشرية بشركات ووحدات الإنتاج الحربي، مشددًا على المهمة الأساسية للوزارة والتي تتمثل في تلبية مطالب القوات المسلحة المصرية من مختلف ما تنتجه من ذخائر وأسلحة ومعدات وأنظمة إلكترونية متطورة.

ولفت إلى أنه تم مناقشة عدد من موضوعات التعاون المقترحة بين الجانبين، واهتمام الوزارة بالاستفادة من خبرات الشركة البلغارية في العديد من المجالات.

وأكد الوزير "محمد صلاح" أن مصر تعد سوقًا واعدة لجذب منتجات الشركات العالمية التي يمكن المشاركة في تصنيعها بشركات الإنتاج الحربي وتصديرها إلى دول المنطقة والقارة الإفريقية بالاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي تتمتع به مصر.

من جانبهم أوضح ممثلو "TBS LTD" أن شركتهم هي شركة تجارية دولية أنشئت عام 2006 وتوفر مجموعة من الحلول التكنولوجية الأكثر ابتكارا وتقدما في العالم لضمان الأمن في الأرض والجو والفضاء، وأوضحوا أنه يمكن التعاون المشترك مع شركات الإنتاج الحربي في نقل المعرفة وتعزيز آليات البحث والتطوير في مجال تقنيات علوم الفضاء والأمن السيبراني والاتصالات واقتناء المركبات البرية، لافتين إلى أن مصر تشهد تطورا ملحوظا في مجال الصناعات العسكرية وهو ما لمسوه خلال مشاركتهم بمعرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2023" والذي يتميز بالتنظيم الاحترافي ويعكس مدى ثقل مصر وقدرتها على تنظيم المعارض الدولية الكبرى، وأبدوا إعجابهم بمنتجات شركات الإنتاج الحربي التي شاهدوها بجناح الوزارة داخل المعرض.

وفي سياق متصل، استقبل وزير الدولة للإنتاج الحربي، ممثلي شركة "Samel-90" البلغارية داخل جناح الوزارة بمعرض "EDEX 2023"، وعقب الترحيب بوفد الشركة استعرض الوزير "محمد صلاح" أبرز المنتجات العسكرية التي تقوم شركات الإنتاج الحربي بإنتاجها وفقا لأحدث تكنولوجيات التصنيع والتي تشارك بعدد منها بمعرض "إيديكس 2023" سواء منتجات نمطية من ذخائر وأسلحة ومعدات وصلب مدرع أو منتجات جديدة مثل راجمة الصواريخ "رعد 200" والنسخة المطورة من المركبة "سينا 200"، وتباحث الجانبان بشأن أوجه التعاون المقترحة.

ولفت ممثلو شركة "Samel-90" إلى أن الشركة أنشئت عام 1964 وتقوم بتصنيع مجموعة واسعة من معدات وأنظمة الاتصال الإلكترونية عالية الأداء مثل حلول التشويش والرادارات الأرضية ومعدات المراقبة والأدوات والأجزاء الميكانيكية ومكونات الأقمار الصناعية، وأشاد ممثلو الشركة بمعروضات وزارة الإنتاج الحربي داخل معرض "EDEX 2023" معربين عن تطلعهم إلى فتح آفاق للتعاون المثمر مع شركات الإنتاج الحربي في مجالات التصنيع العسكري المختلفة في ضوء ما تمتلكه من إمكانيات تصنيعية وفنية مشهود لها بالكفاءة وخطوط إنتاج تضاهي الخطوط العالمية.

وأوضح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير "محمد صلاح" أعرب خلال اللقاءين عن تطلعه إلى تعزيز سبل التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والجانب البلغاري في مجال الصناعات الدفاعية بشكل أكثر عمقاً خلال الفترة المقبلة بالشكل الذي يعود بالنفع على الجانبين خاصةً في ظل العلاقات الوطيدة بين مصر وبلغاريا والتي تتميز بالتنوع منذ سنوات طويلة حيث تعتبر مصر من أوائل الدول العربية التي بدأت علاقاتها مع بلغاريا منذ أكثر من 90 عامًا واستمرت هذه العلاقات الثنائية في التطور خلال السنوات الأخيرة على مختلف الأصعدة، مضيفًا أن وزير الدولة للإنتاج الحربي حرص خلال اللقاءين على الإشادة بخبرة وإمكانيات شركتيّ "TBS" و"SAMEL-90" وما تقوم بإنتاجه من منتجات عسكرية متطورة.

حضر اللقاءات مع الجانب البلغاري من الإنتاج الحربي، المهندس إميل حلمي إلياس، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد، المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمهندس أمجد فريد، رئيس قطاع التعاون الدولي بالهيئة، والدكتور مهندس صلاح جمبلاطن رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي).

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