نشرة منتصف الليل| انتظام الملاحة بقناة السويس.. والتموين تسعى لحل أزمة السكر

كتب- محمد شاكر

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الماضية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية على النحو التالي:

رئيس هيئة القناة: حركة الملاحة لم تتأثر بحادث سفينة ONE ORPHEUS

أكد رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، استئناف السفينة ONE ORPHEUS حاليا عبورها للقناة، بصورة طبيعية بعد إصلاح عطل الدفة والتأكد من صلاحيتها الفنية للإبحار، كما تستأنف الـ 6 سفن المتبقية خلفها عبورها للقناة.

التموين: الإتفاق مع 4 شركات إنتاج السكر من البنجر لإمداد الأسواق بـ 8 آلاف طن يومياً.. تفاصيل

وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، شركات بنجر السكر التابعة لوزارة التموين بزيادة طاقتها في معدلات الضخ اليومي من السكر المورد إلي الشركات التجارية والتعبئة والتي تقوم بتوريد السكر زنة 1 كيلو إلي المعارض والشوادر والسلاسل وكافة القنوات والمنافذ البيعية بسعر 27 جنيهاً للكيلو الواحد.

بالفيديو.. مصرية عالقة بغزة تستغيث بالسيسي: "رجاء ياسيادة الرئيس رجعني بلدنا"

وجهت سيدة مصرية عالقة في قطاع غزة، صرخات استغاثتها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ من أجل عودتها إلى مصر من غزة.