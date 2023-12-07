رئيس شعبة صناعة الأرز: سعر الكيلو لا يتجاوز ٣٣ جنيها وكل مكان يبيع بمزاجه

كتبت -داليا الظنينى:

قال رجب شحاتة، رئيس شعبة صناعة الأرز باتحاد الصناعات: إن سعر كيلو الأرز رفيع الحبة 28 جنيه، وانخفض سعره الآن إلى 27 جنيه، ويخرج من المضارب بهذا السعر.

وأضاف شحاته خلال مداخلة مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" الذي يذاع على قناة "on"، مساء الأربعاء: الأرز عريض الحبة، وصل سعر الكيلو منه ما بين 29 لـ 30 جنيه، الآن سعره لا يتعدى الـ 28 ونصف جنيه، قائلا: كل سوبر ماركت يبيع على مزاجه حسب المنطقة وامبابة مش زى الزمالك.

وتابع شحاته: المفروض سعر المستهلك لا يتعدى من ٣٠جنيها إلى ٣٣ جنيها على أقصى سعر، مؤكدا أن الذي يحدث فى البيع يتجاوز سعر ٣٥جنيها .

وواصل شحاتة: لنا حدود، وما تريده الدولة متمثلة في وزارة التموين من المضارب نقوم بإخراجه، وعندما يطلبون تخفيض الأسعار، نخفضها بالفعل، حتى لو كان على حساب مكسبنا، وهناك مضارب تحصل على نصف أجرة المضارب لدفع الكهرباء والالتزامات فقط".

وأكمل شحاته: من المفترض أن ينخفض سعر الأرز عند البائعين، في ظل خروجه من المضارب بسعر مخفض.