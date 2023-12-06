غرفة طوارئ.. «شمال الدلتا» للكهرباء تستعد للانتخابات الرئاسية بتعليمات مشددة

كتب- محمد صلاح

واصل المهندس محمد أحمد عسل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، لشركة شمال الدلتا للكهرباء، الاجتماع بقيادات ومسئولي الشركة، في إطار التنسيق للانتخابات الرئاسية والمقرر انعقادها خلال أيام ١٠، ١١ ديسمبر.

وحضر رؤساء قطاعات (الشبكات والتحكم - الشئون الفنية - ‏الشؤون المالية والإدارية - التجاري) ورؤساء قطاع ( التفتيش الفني والمالي والتجاري - الجودة - التجاري بكفر الشيخ ودمياط - كبار المشتركين - العدادات - القانوني - نظم المعلومات - السلامة والصحة المهنية - الموارد البشرية والتدريب ) ورؤساء قطاع (شمال الدقهلية - جنوب الدقهلية - كفر الشيخ - دمياط) ومديري عموم (التحكم - العدادات الحديثه - المراجعة الداخلية).

وخلال اللقاء تم مناقشة كافة الاستعدادات وتجهيز غرفة الطوارئ لمتابعة وتأمين التغذية الكهربائية الخاصة باللجان الانتخابية ولجان الفرز علي مدار الساعة.

وفي هذا السياق شدد عسل على الآتي:

- ضرورة الحفاظ على انتظام التيار الكهربائي بالمقار الانتخابية الواقعة داخل نطاق الشركة بمحافظات (الدقهلية - كفر الشيخ - دمياط)، ووقف جميع أعمال الصيانة أثناء فترة انعقاد الانتخابات.

- ‏جاهزية جميع وحدات الديزل المتنقلة لتعمل كمصدر تغذية بديلة حال حدوث أي أزمات.

‏- تواجد فرق الصيانه وإزالة الأعطال وتجهيزها بجميع المعدات والأجهزة اللازمة لإزالة الأعطال حال حدوثها.

‏- التنسيق مع غرف العمليات بالمحافظات نطاق الشركة، وذلك حرصا على انتظام وحسن سير العملية الانتخابية.





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