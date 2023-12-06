مجموعة توازن الإماراتية تتفقد جناح الهيئة العربية للتصنيع بمعرض إيدكس 2023

كتب- محمد سامي:

استقبل اللواء أ.ح. مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وفد مجموعة توازن وايدج الإماراتية، الذي ضم كل من مني الجابر رئيس مجلس إدارة مجموعة توازن الإماراتية، ويوسف البلوشي رئيس مجلس إدارة شركة الطارق، ضمن فعاليات اليوم الثالث لمعرض إيدكس ٢٠٢٣

وذلك وفق خطوات ناجحة لرؤية واضحة تنتهجها الهيئة العربية للتصنيع لجذب الإستثمارات المشتركة وتعزيز التعاون مع الأشقاء العرب.

حيث تفقد الوفد الإماراتي جناح الهيئة العربية للتصنيع، وأعرب أعضاؤه عن إعجابهم بمنتجات الهيئة العربية للتصنيع الجديدة المتنوعة في كافة الصناعات الدفاعية، ومنها الذخائر الجوية (حافظ) وَمركز القيادة والسيطرة الآلي المتحرك متعدد المهام وعربة فض الشغب المصفحة ومنظومة مجابهة الطائرات المسيرة والإعاقة الإلكترونية وجهاز الكشف والقياس الإشعاعى المصري الجديد وإنتاج بعض قطع من الطائرات.

كما تم التأكيد خلال الجولة بجناح الهيئة على أهمية فتح مجالات جديدة للإستثمار وتوطين التكنولوجيا من خلال انتاج وتسويق منتجات عربية مشتركة بالإستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالعربية للتصنيع.