إيدكس 2023.. تفاصيل عقد تعاون بين "العربية للتصنيع" و"سافران" الفرنسية لمحركات الطائرات

كتب- محمد سامي:

وقعت الهيئة العربية للتصنيع "مصنع المحركات"، ومجموعة شركات سافران SAFRAN للمحركات الفرنسية؛ اتفاقية تعاون مشترك، وقعها عن الهيئة اللواء مهندس جمال رمضان، رئيس مجلس إدارة مصنع المحركات .

ويعد مصنع المحركات التابع للهيئة للعربية للتصنيع، بموجب هذه الاتفاقية، هو الجهة الوحيدة المعتمدة والمرخصة عالميًّا بواسطة الشركة المنتجة للمحرك؛ لإجراء عمرة وصيانة وإصلاح وتصنيع قطع الغيار للمحرك طراز LARZAC المركب على الطائرة ألفا جيت .

جاء هذا في إطار فعاليات اليوم الثالث للمشاركة الناجحة لـ"العربية للتصنيع" في معرض إيدكس 2023.

وأعرب اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن تقديره للتعاون مع مجموعة شركات "سافران" للمحركات الفرنسية، وتميزها في إنتاج وتصنيع محركات الطائرات .

وأوضح عبد اللطيف أن مجالات التعاون تتعلق بمجالات عمرة وإصلاح وصيانة وتصنيع قطع غيار محركات الطائرات من خلال الاستفادة بالإمكانات التصنيعية المتطورة بمصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع .

وتابع عبد اللطيف: نتطلع لأن تكون مصانع الهيئة العربية للتصنيع محورًا لتعزيز أوجه التعاون والشراكة وتبادل الخبرات مع مجموعة شركات سافران للمحركات الفرنسية؛ لتلبية كل الاحتياجات المحلية وللدول الشقيقة والصديقة .

وأعرب Christophe BRUNEAU نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات سافران للمحركات الفرنسية، عن اعتزازه بالتعاون وعقد الشراكات مع الهيئة العربية للتصنيع، الرائدة في العديد من الصناعات الدفاعية بالمنطقة العربية والإفريقية، مشيرًا إلى أن شركة سافران لديها اشتراطات صارمة للجودة؛ وهذا ما يتحقق في مصنع المحركات التابع للعربية للتصنيع .

يذكر أن مجموعة شركات سافران للمحركات الفرنسية قامت بجولة داخل مصنع المحركات وتفقد القدرات التصنيعية المتطورة .