توجيه عاجل.. "الكهرباء" تحذر من 5 مخاطر تهدد حياتك

كتب_محمد صلاح

حذرت الشركة القابضة لكهرباء مصر المواطنين من خطورة الاقتراب من الكابلات الكهربائية المكشوفة، والتي تشكل تهديدًا حقيقيًا على حياتهم.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنَ الكابلات الكهربائية المكشوفة قد تؤدي إلى 5 مخاطر رئيسية، وهي:

1- الإصابة بصدمة كهربائية قاتلة؛ حيث يمكن أن يتعرض الأشخاص لصدمة كهربائية خطيرة إذا تم لمس الكابلات المكشوفة، خاصةً إذا كان التردد الكهربائي عاليًا.

2- نشوب حرائق؛ حيث يمكن أن تتسبب الكابلات الكهربائية المكشوفة في نشوب حرائق إذا تعرضت لحرارة شديدة أو تلامست مع مواد قابلة للاشتعال.

3- الإصابة الجسدية، حيث يمكن أن تؤدي الكابلات الكهربائية المكشوفة إلى وقوع حوادث تصادم، في حال اصطدام السيارات أو الدراجات بها، وفي محاولة تفاديها قد تتسبب في وقوع حوادث.

4- انقطاع التيار الكهربائي، حيث يمكن أن يؤدي التعرض للكابلات الكهربائية المكشوفة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة الموجود بها الكابل والمناطق المحيطة.

5- تعرض الأطفال للصعق والإصابات، إذ يمكن أن يتعرض الأطفال للصعق والإصابات أثناء اللعب أو التواجد بأماكن الكابلات أو محاولة لمس الكابلات القريبة من النوافذ والبلكونات.

وشددت الشركة القابضة لكهرباء مصر على أهمية الحذر واتخاذ احتياطات السلامة،وتجنب الاقتراب أو التعامل مع الكابلات الكهربائية،وإبلاغ الشركة فورًا عن وجود أي كابلات مكشوفة من خلال الحسابات الرسمية للشركة القابضة لكهرباء مصر، وأهابت بالمواطنين بعدم التهاون في هذه المخاطر،والحرص على إبلاغ الشركة فورًا عن أي كابلات مكشوفة،وذلك حفاظًا على سلامتهم وسلامة أسرهم.