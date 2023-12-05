برلمانية: "إيدكس 2023" يعرض خطة التصنيع العسكري بالعالم

كتبت -داليا الظنينى :

قالت الدكتورة سماء سليمان، وكيلة لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ: إن معرض إيدكس 2023 الذي تحتضنه الدولة المصرية، شهد حضورا كبيرا من شركات التصنيع العسكري ودول كثيرة، مؤكدة أن المعرض يمثل تجمعا كبيرا لتبادل الرؤى والخبرات وعرض كل ما هو جديد في مجالات التصنيع العسكري.

وأضافت سليمان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الثلاثاء: أن المعرض فرصة للعبور إلى السوق العالمية والإقليمية من ناحية التصنيع العسكري، منوهة إلى أن تنظيم الدولة المصرية للمعرض شئ يدعو للفخر.

وأوضحت سليمان؛ أن المعرض فرصة أيضا للتعاون في مجالات التصنيع العسكري والاطلاع على أحدث الصناعات الدفاعية العسكرية بمختلف دول العالم.

وتابعت: المعرض يقدم خريطة التصنيع العسكري بالعالم، إضافة إلى أنه شهد عقد لقاءات ثنائية بين وزير الدفاع ورئيس الأركان المصريين؛ مع العديد من القادة بدول العالم.