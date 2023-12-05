أحمد موسى: نيابة أمن الدولة العليا تفتح تحقيقا مع شبكة فساد وزارة التموين

كتبت -داليا الظنيني:

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل قضية الفساد الكبرى في وزارة التموين، موضحا أن هناك أسماء لن يتم الإعلان عنها في هذه القضية "عشان أسرهم ميدفعوش التمن".

وأضاف موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد: هذه ليست أول واقعة في وزارة التموين والرقابة الإدارية كشفت قضية مماثلة قبل نحو عامين.

وأردف موسى: "لازم القانون ياخد مجراه والمتهم يعاقب على فعله ولكن أهلهم ملهمش ذنب عشان يتم إعلان اسم المتهم ويتأثروا بهذا الأمر"، موضحا أن الدولة تواجه الفساد والاحتكار ومن يتاجر بقوت الشعب.

وشدد موسى؛ على أنه لا أحد في الدولة فوق القانون، ورئيس الجمهورية أكد الأمر أكثر من مرة سابقا، وكل من يخطيء سيحاسب، مضيفا: "اللي بيخبي السلع دورك جاي، واللي بيرفع الأسعار ويحتكر السلع دورك جاي".

وأوضح موسى؛ أن شبكة الفساد تضم مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، وبعض مسئولي الشركات الخاصة، قائلا: "المتهمون في شبكة الفساد بوزارة التموين حصلوا وقدموا رشاوي للتلاعب فى أسعار السلع وحجب المواد التموينية عن المواطنين".

واختتم موسى: نيابة أمن الدولة العليا تفتح تحقيقا مع شبكة الفساد بوزارة التموين وتواجههم بالتسجيلات، موضحا أن الرقابة الإدارية صادرت 900 طن سكر ضبطت فى أحد مصانع التعبئة.