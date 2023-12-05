رئيس "العربية للتصنيع" يبحث مع وزير دفاع بوركينافاسو سبل تعزيز التعاون المشترك

القاهرة- أ ش أ:

بحث اللواء أركان حرب مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع مع وزير دفاع جمهورية بوركينا فاسو سبل تعزيز التعاون في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

تم خلال المباحثات والتي تأتي في اليوم الثاني لفعاليات معرض الصناعات الدفاعية (إيدكس 2023) الاتفاق على تعزيز الاستفادة من القدرات التصنيعية للهيئة في المشروعات الصناعية والتنموية ببوركينا فاسو.

يأتي ذلك في إطار الخطوات الناجحة للهيئة العربية للتصنيع لتعزيز أوجه الشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة في كافة مجالات الصناعة المختلفة، وذلك وفقا لرؤية واضحة تنتهجها الهيئة لجذب الاستثمارات وزيادة معدلات التصدير باعتبارهما من ركائز الاقتصاد القومي وقاطرة التنمية المستدامة للدولة، طبقا لرؤية مصر 2030.