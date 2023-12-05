إيديكس 2023.. تفاصيل لقاء وزير الإنتاج الحربي رئيسَ هيئة التصنيع العراقي

كتب- محمد سامي:

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور مهندس نيناد ميلورادوفيتش، نائب وزير الدفاع للموارد والمشتريات بدولة صربيا، على رأس وفد رفيع المستوى؛ ضمن فعاليات معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية " EDEX 2023" والذي يقام بمصر في نسخته الثالثة بمركز مصر الدولي للمعارض خلال الفترة من 4 ديسمبر حتى 7 ديسمبر 2023، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجاء ذلك بجناح الوزارة بالمعرض.

واستهل وزير الدولة للإنتاج الحربي اللقاء بالترحيب بالوفد الصربي، موضحاً أن هذا اللقاء يهدف إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، وفتح أسواق جديدة لمنتجات شركات الإنتاج الحربي بالسوق الصربية لدعم الصادرات المصرية، وكذا جذب استثمارات للسوق المصرية في ظل الفرص الاستثمارية المتاحة والإصلاحات الاقتصادية التي تمت بالدولة خلال الفترة الماضية.

وأعرب وزير الدولة للإنتاج الحربي عن ترحيب الوزارة باستقبال الوفود الفنية المتخصصة للشركات الصربية لزيارة شركات ووحدات الإنتاج الحربي؛ للتعرف على أرض الواقع على الإمكانات والقدرات التكنولوجية والبشرية والتصنيعية التي تمتلكها ومجالات التعاون المقترحة، مضيفاً أن هذه الزيارات تمثل مجالاً خصباً لعقد شراكات استراتيجية جديدة.

وعبَّر الدكتور مهندس نيناد ميلورادوفيتش، نائب وزير الدفاع للموارد والمشتريات بدولة صربيا، عن سعادته بعقد هذا اللقاء، مضيفاً أن دولة صربيا تشارك بثلاث شركات؛ من بينها شركة يوجو إمبورت الصربية في هذه النسخة من معرض مصر للصناعات الدفاعية "EDEX 2023" وتقوم هذه الشركات بإنتاج العديد من المنتجات الدفاعية المهمة، مشيراً إلى اهتمام الجانب الصربي بالتعاون مع الجانب المصري وعلى رأسه شركات الإنتاج الحربي في مجالات التصنيع المختلفة وتبادل الخبرات لخدمة الأهداف التنموية للبلدين، مؤكداً أن ما شاهده من معدات دفاعية خلال جولته بالمعرض عقب الافتتاح الرسمي يؤكد التقدم الهائل الذي تتمتع به مصر في مجال التصنيع العسكري.

والتقى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي ببولاتوف مظفر رئيس قسم وكالة الصناعات الدفاعية بأوزباكستان؛ حيث أكد الوزير خلال اللقاء العلاقات التاريخية الثابتة التي تجمع بين البلدَين والتطلع لتطوير التعاون الثنائي مع الجانب الأوزبكي في مختلف المجالات، مستعرضاً القدرات والإمكانات التكنولوجية والتصنيعية والفنية بالشركات التابعة، لافتاً إلى أنه تم خلال اللقاء مناقشة المجالات المختلفة التي من المقترح أن يتم التعاون المشترك بشأنها خلال الفترة المقبلة.

وأعرب بولاتوف مظفر رئيس قسم وكالة الصناعات الدفاعية بأوزباكستان، عن سعادته بالمشاركة في "EDEX 2023" الذي أصبح ضمن مصاف معارض الصناعات الدفاعية الدولية، مشيداً بمعروضات وزارة الإنتاج الحربي داخل المعرض من أسلحة ومعدات وذخائر وأنظمة إلكترونية متطورة والتي تعكس مدى التطور والتقدم الذي وصل إليها الجانب المصري في مجال التصنيع العسكري، موضحاً أن مصر تعتبر من أهم الدول الرائدة في العالمَين العربي والإسلامي، وتحتل مكانة مرموقة على المستويين الدولي والإقليمي.

واستقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس مصطفى عاتي حسن رئيس هيئة التصنيع الحربي العراقي.

جاء ذلك بجناح وزارة الإنتاج الحربي بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية “EDEX 2023"، وفي بداية اللقاء رحب الوزير محمد صلاح بالمهندس مصطفى عاتي حسن رئيس هيئة التصنيع الحربي العراقي والوفد المرافق، مستعرضاً الإمكانات التصنيعية والفنية والتكنولوجية بالشركات والوحدات التابعة، وتم تأكيد الدور الأساسي للوزارة والذي يتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من الذخائر والأسلحة والمعدات بالإضافة إلى الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي عمق ومتانة العلاقات بين مصر والعراق، موضحاً أن الجانبَين ناقشا إمكانية التعاون في عدة مجالات تصنيعية، لافتاً إلى وجود توافق مشترك بشأن ضرورة دفع علاقات التعاون الثنائية إلى الأمام في شتى المجالات وأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الجانبَين.

وأشاد المهندس مصطفى عاتي حسن رئيس هيئة التصنيع الحربي العراقي، بالإمكانات التصنيعية والفنية بشركات الإنتاج الحربي ودورها في توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية وكذا دورها في دعم خطة الدولة المصرية في التنمية المستدامة والتطوير من خلال المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية المختلفة، معرباً عن تطلعه لتعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي في مختلف المجالات التصنيعية؛ خصوصًا في ضوء توافق رؤى وأهداف الجهتَين.

وأوضح عاتي أن هيئة التصنيع الحربي العراقي تأسست بمرسوم رئيس الجمهورية بعد تصويت مجلس النواب على القانون رقم 25 لسنة 2019 وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، وتعمل الهيئة على تحقيق مجموعة من الأهداف؛ على رأسها إنشاء قاعدة متطورة للصناعات الحربية في العراق وسد احتياجات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من الأسلحة والعتاد والذخائر، ودعماً للاقتصاد الوطني تستهدف الهيئة تصنيع منتجات مدنية لتلبية احتياجات السوق المحلية العراقية والتصدير للخارج.

وأوضح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير محمد صلاح، قام خلال هذه اللقاءات بتوجيه الدعوة للجانب الصربي والأوزبكي والعراقي؛ لإيفاد الوفود الفنية إلى شركات الإنتاج الحربي للتعرف على إمكاناتها التصنيعية بها على أرض الواقع وتحديد موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك.