"حافظ".. سلاح جديد للهيئة العربية للتصنيع في "إيدكس 2023"

كتب- محمد سامي:

تطرح الهيئة العربية للتصنيع، عدة أسلحة في عدة قطاعات منها الذخائر والصواريخ والطائرات والعربات المدرعة، كما يتم التعاون مع شركات عالمية للمساهمة في نقل وتوطين التكنولوجيا لمصر ضمن معرض إيديكس.

وتضم المنتجات الجديدة الذخائر الجوية باسم "حافظ" بـ 4 مستويات، ويشمل مركز قيادة وسيطرة متعدد المهام ويعمل حتى المستوى التعبوي وهو تصميم وتصنيع مصري 100%، وكذلك تصميم للسيارات المقاومة للشغب تحت مسمي " قادر 1"، كما هناك خمس منظومات لمجابهة الطائرات المسيرة، وهي منظومات تمت بشراكة مع أفرع وإدارات أخرى بالقوات المسلحة، كما يجرى عرض جهاز كشف والقياس الإشعاعى، وتم تصميمه وإنتاجه في مصر، وتم تصنيع 2 طراز أحدهما للاستخدام المدني وآخر للعسكرى، كما تم التعاون مع شركات عالمية مثل شركة داسو الفرنسية، بتصنيع أجزاء من الطائرات.

ويقام معرض إيدكس للسلاح في الفترة بين من 4 وحتى 7 ديسمبر، وذلك بمركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية في مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.