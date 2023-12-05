الدلتا الجديدة.. تفاصيل جهود "الري" لمواجهة التحديات المائية وإقامة مجتمعات زراعية جديدة

كتب- أحمد السعداوي:

استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، العقيد الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة؛ لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروع الدلتا الجديدة، والذي يمثل أحد المشروعات الكبرى لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في مصر .

واستعرض المجتمعون الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون م٣/ يوم؛ حيث وصلت نسبة تنفيذ المشروع إلى ٦١%.

وصرح سويلم بأن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لمواجهة التحديات المائية الناتجة عن محدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي؛ بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر، مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة .

وأوضح وزير الري أن هذه المشروعات تهدف إلى استصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية اعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة كمثال للإدارة الرشيدة للمياه في مصر وتعظيم العائد من وحدة المياه في إنتاج الغذاء .

وتعد هذه المشروعات نموذجاً لمشروعات التنمية الشاملة من خلال إقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة، توفر الآلاف من فرص العمل وتدعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية .

جدير بالذكر أن مشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام يتكون من عدد ١٣ محطة رفع ومسار ناقل بطول ١٧٤ كم (عبارة عن مسار مكشوف بطول ١٥٢ كم ومسار مواسير بطول ٢٢ كم) .

عُقد الاجتماع بحضور كل من اللواء خالد صلاح، والمقدم أحمد جمال، والرائد أحمد الشحات بجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور هشام بخيت مستشار الوزير للموارد المائية، والمهندسة سلوى عبد الغني رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات، والدكتور جمال القصار مدير معهد بحوث إدارة المياه، والدكتور أحمد مدحت رئيس الإدارة المركزية والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس محمد عمر مكرم، معاون الوزير للمشروعات الكبرى .