رئيس مصلحة الجمارك يتفقد مطار القاهرة قبل سفره لحضور لجنة سياسات منظمة الجمارك العالمية

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كتب - محمد عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي صباح اليوم، الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية متجها إلى إيطاليا لحضور اجتماعات لجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية والتي تستمر لمدة أربعة أيام.

وقام الدكتور ماجد موسى باصطحاب رئيس المصلحة ليتفقد التوسعات التي أجريت مؤخرا في صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣، والمكاتب الإدارية التي تم إنشاءها ضمن أعمال التجديد والتوسعات بالتنسيق والتعاون الدائم ما بين وزارة الطيران المدني وشركة ميناء القاهرة من ناحية ووزارة المالية ومصلحة الجمارك من ناحية أخرى.