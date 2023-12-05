إعلان

BBC

رئيس مصلحة الجمارك يتفقد مطار القاهرة قبل سفره لحضور لجنة سياسات منظمة الجمارك العالمية

11:22 ص الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
  • عرض 11 صورة
    رئيس مصلحة الجمارك يتفقد مطار القاهرة (1)
  • عرض 11 صورة
    رئيس مصلحة الجمارك يتفقد مطار القاهرة (4)
  • عرض 11 صورة
    رئيس مصلحة الجمارك يتفقد مطار القاهرة (5)
  • عرض 11 صورة
    رئيس مصلحة الجمارك يتفقد مطار القاهرة (6)
  • عرض 11 صورة
    رئيس مصلحة الجمارك يتفقد مطار القاهرة (7)
  • عرض 11 صورة
    رئيس مصلحة الجمارك يتفقد مطار القاهرة (8)
  • عرض 11 صورة
    رئيس مصلحة الجمارك يتفقد مطار القاهرة (3)
  • عرض 11 صورة
    رئيس مصلحة الجمارك يتفقد مطار القاهرة (9)
  • عرض 11 صورة
    رئيس مصلحة الجمارك يتفقد مطار القاهرة (11)
  • عرض 11 صورة
    رئيس مصلحة الجمارك يتفقد مطار القاهرة (10)
  • عرض 11 صورة
    رئيس مصلحة الجمارك يتفقد مطار القاهرة (2)
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب - محمد عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي صباح اليوم، الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية متجها إلى إيطاليا لحضور اجتماعات لجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية والتي تستمر لمدة أربعة أيام.

وقام الدكتور ماجد موسى باصطحاب رئيس المصلحة ليتفقد التوسعات التي أجريت مؤخرا في صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣، والمكاتب الإدارية التي تم إنشاءها ضمن أعمال التجديد والتوسعات بالتنسيق والتعاون الدائم ما بين وزارة الطيران المدني وشركة ميناء القاهرة من ناحية ووزارة المالية ومصلحة الجمارك من ناحية أخرى.

مطار القاهرة الدولي الشحات غتوري مصلحة الجمارك المصرية إيطاليا

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
غدا.. جامعة عين شمس تنظم ندوة لتنسيقية شباب الأحزاب في "نعم للمشاركة.. خليك إيجابي"
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان