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BBC

العربية للتصنيع: تعاون مصري مع داسو الفرنسية لإنتاج رافال محلية الصنع

10:00 م الإثنين 04 ديسمبر 2023

طائرات رافال

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كتبت- داليا الظنيني:
كشف اللواء مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، التعاون مع شركة داسو الفرنسية بناء على توجيهات الرئيس السيسي، حيث تم إنشاء مدرسة لإنتاج الطائرات الحربية ومقرها حلوان، وتم التحاق 20 طالب بها، بالإضافة إلى وجود 3 خبراء من شركة داسو لتعليم الطلاب.

وقال اللواء مختار عبداللطيف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة صدى البلد، إن هناك تعاونًا مع الشركات الفرنسية "داسو الفرنسية"، حيث قامت الهيئة العربية بإنتاج أجزاء طائرات حربية والتي تم عرضها على خبراء شركة داسو، موضحًا أنه تم إنشاء مدرسة فنية "المدرسة الفنية التكنولوجية لصناعة الطائرات" مع داسو الفرنسية ومقرها حلوان.

وأكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن العمل يتم مع خبراء شركة داسو الفرنسية، لإنتاج طائرات رافال محلية الصنع، ولكن الأمر قد يأخذ مزيد من الوقت، مضيفًا أن شركة داسو الفرنسية قامت بعرض أجزاء تم تصنيعها في مصر لطائرات مقاتلة، موضحًا أن علاقات مصر الطيبة من كل دول العالم يسهل علينا إجراء أو تعاون.

إنتاج الطائرات الحربية طائرات رافال مصنع حلوان العربية للتصنيع داسو الفرنسية

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