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BBC

رمضان عبدالمعز يكشف عن طريقة فعالة لرد كيد الشيطان بين الزوجين

07:15 م الإثنين 04 ديسمبر 2023

رمضان عبدالمعز

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كتب- حسن مرسي:

حذر الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، من إتباع الشيطان أثناء لحظة الغضب، لافتا إلى أن كثير من الزوجات تكون صاحبة حق، حينما تقيم تحكيما بينها وبين زوجها في مشكلة زوجية.

وأوضح الداعية الإسلامي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع علي فضائية "dmc"، اليوم الإثنين: "كثيرا في مشاكل البيوت، واحد دخل لقى زوجته ثائرة وأحيانا قعادهم مع بعض يزيد المشكلة".

وأشار الداعية الإسلامي رمضان عبد المعز، إلى أنه في وقت الغضب الشديد يحدث إغلاق للعقل، ولذلك الشرع الشريف قال "لا طلاق في إغلاق"، معلقا: "واحد عقله قفل وطلع كلام من بوقه، بنعتبره مش في وعيه".

وتابع الداعية الإسلامي رمضان عبد المعز: "نوصي الرجل أن ينسحب فورا.. وكثير من الستات العاقلة تقولك سيبونا خالص ويومين تلاتة وهتروق".

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