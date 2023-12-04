اختراق صفحة وزير الأوقاف على "فيسبوك" وإزالة الأدمن.. ومختار جمعة يعلق

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اختراق صفحته الرسمية على "فيسبوك" وإزالة الأدمن من التحكم بها.

وأكدت الصفحة في منشور قبل قليل، أنه سيتم إيقاف النشر تماما عليها لحين استرداد كامل التحكم بها وجار عمل محضر بذلك وإبلاغ إدارة الفيسبوك.

وأكد وزير الأوقاف أن ما ينشر عبر الصفحة حاليا لا يمثله لحين الإعلان عن استعادة كامل التحكم بالصفحة، مع نشر الأخبار الخاصة بالوزارة على الموقع الرسمي " أوقاف أونلاين " أو على حسابه على تويتر.