بعد إطلاقه.. 5 معلومات عن القمر الصناعي المصري "مصر سات 2"

كتب- عمر كامل:

أعلنت وكالة الفضاء المصرية إطلاق القمر الصناعي "مصر سات 2" من قاعدة إطلاق تيوتشان بمدينة تيا أكوان الصينية الثانية عشر ظهر أمس 4 ديسمبر 2023 بتوقيت الصين، وذلك في إطار اتفاقية التعاون الفني والاقتصادي بين الجانبين.

ويعد القمر خطوة مهمة على طريق توطين صناعة تكنولوجيا الأقمار الصناعية في مصر بالتعاون مع الصين، في ضوء الشراكة الاستراتيجية التي تجمع حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية والتعاون المثمر والبناء بين البلدين الصديقين.



وفيما يلي أبرز المعلومات عن القمر الصناعي المصري:

1- مشروع Misrsat2 مشروعًا رائدًا للتعاون العملي في التكنولوجيا الفضائية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية

2- يساهم القمر الصناعي مصر سات 2 في توفير صور تصل دقتها إلى 2 متر والتي يمكن استخدامها في تعظيم الاستفادة من موارد الدولة



3- القمر الصناعي مصر سات 2 تم تطويره من خلال الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية

4- تم تجميعه واختباره بالتنسيق الكامل مع وزارة الدفاع ومركز تكنولوجيا الفضاء بالقوات المسلحة

5- أول تشغيل تجريبي لمركز التجميع والتكامل والاختبار بمقر وكالة الفضاء المصرية.

جدير بالذكر أنه شارك فريق من مهندسي وكالة الفضاء المصرية مع فريق من الخبراء الصينيين في كافة مراحل تصميم وتصنيع القمر ونجح الفريق المصري في تنفيذ أحد مكونات القمر بالكامل وبالتالي يكون لدى مصر أول منتج مصري يطلق في الفضاء.

وأوضحت وكالة الفضاء أنه يتم بناء كوادر من المهندسين المصريين المدربين علي أحدث تكنولوجيات تجميع وإختبار الأقمار الصناعية وظيفياً وبيئياً، كما يُمَكِن الدولة المصرية من توطين تكنولوجيا تجميع واختبار الأقمار الصناعية.

وأكدت وكالة الفضاء أن امتلاك مصر تكنولوجيا الفضاء لم يعد رفاهية بل أصبح ضرورة لتحقيق أهداف الدولة المصرية التنمية المستدامة والنهضة الاقتصادية التي تصبو إليها الدولة المصرية.