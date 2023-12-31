إعلان

BBC

بتخفيضات تصل لـ35%.. الزراعة تطرح منتجاتها بمناسبة رأس السنة الميلادية

11:10 م الأحد 31 ديسمبر 2023
  • عرض 7 صورة
    توفير كرتونة البيض بأسعار مخفضة
  • عرض 7 صورة
    توفير كرتونة البيض بأسعار مخفضة
  • عرض 7 صورة
    توفير كرتونة البيض بأسعار مخفضة
  • عرض 7 صورة
    توفير كرتونة البيض بأسعار مخفضة
  • عرض 7 صورة
    توفير كرتونة البيض بأسعار مخفضة
  • عرض 7 صورة
    توفير كرتونة البيض بأسعار مخفضة
  • عرض 7 صورة
    توفير كرتونة البيض بأسعار مخفضة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب-أحمد مسعد:

تصوير -محمود بكار:

قال الدكتور سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة حرصت على تقديم العديد من المنتجات ضمن مبادرة خير مزراعنا لأهالينا، مشيراً إلى تقديم المزيد من المنتجات بمناسبة رأس السنة الميلادية.

وأضاف "صالح"، في تصريحات لمصراوي، أنه سيتم توفير كرتونة البيض بأسعار مخفضة تصل إلى 125 جنيهًا.

وأوضح أن الوزارة لديها 8 محطات لإنتاج بيض المائدة بإجمالي إنتاج 320 مليون بيضة سنويا، مؤكداً أن أسعار وزارة الزراعة تنافسية بحيث تقل عن الأسواق الخارجية بفارف 35%.

وتابع: :الهدف من تقديم هذه المنتجات هو تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري وفقاً لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والقيادة السياسية".

وأشار إلى أن السيارات تحتوي على العديد من المنتجات من جبن وعسل وييض وغيرها من المنتجات الأساسية، مضيفاً أن هذه السيارات ستتحرك إلي الميادين والشوارع الرئيسية.

أسعار البيض وزارة الزراعة منتجات الزراعة كرتونة البيض

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
القومي للأجور: زيادة في رواتب 25 مليون موظف بالقطاع الخاص

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

إخوان الدم.. ماذا فعل صراع الجنرالين بأسرتين سودانيتين؟
تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الشبورة المائية.. وتكشف أماكن سقوط الأمطار
عاجل - الكهرباء: استثناء جميع الكنائس من خطة تخفيف الأحمال خلال الأعياد
عاجل - الحكومة تقرر الأحد المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد
أول قرار لوزير النقل في 2024.. تشغيل 6 محطات مترو جديدة - تفاصيل .
وزير المالية: تحسين الأجور والمعاشات في 2024 لتخفيف الأعباء عن المواطنين .
استشهاد وزير الأوقاف الفلسطيني الأسبق .
سعر الذهب يرتفع بمنتصف تعاملات اليوم .
الحكومة تحسم الجدل بشأن رصد إصابات بسلالات جديدة من أنفلونزا الخنازير .
وصول الفرقاطة "القدير" إلى قاعدة الإسكندرية إيذانًا بانضمامها للقوات البحرية .