بتخفيضات تصل لـ35%.. الزراعة تطرح منتجاتها بمناسبة رأس السنة الميلادية

طقس أول يوم في 2024.. شبورة وضباب وأمطار تصل القاهرة مساءً

كتب-أحمد مسعد:

تصوير -محمود بكار:

قال الدكتور سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة حرصت على تقديم العديد من المنتجات ضمن مبادرة خير مزراعنا لأهالينا، مشيراً إلى تقديم المزيد من المنتجات بمناسبة رأس السنة الميلادية.

وأضاف "صالح"، في تصريحات لمصراوي، أنه سيتم توفير كرتونة البيض بأسعار مخفضة تصل إلى 125 جنيهًا.

وأوضح أن الوزارة لديها 8 محطات لإنتاج بيض المائدة بإجمالي إنتاج 320 مليون بيضة سنويا، مؤكداً أن أسعار وزارة الزراعة تنافسية بحيث تقل عن الأسواق الخارجية بفارف 35%.

وتابع: :الهدف من تقديم هذه المنتجات هو تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري وفقاً لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والقيادة السياسية".

وأشار إلى أن السيارات تحتوي على العديد من المنتجات من جبن وعسل وييض وغيرها من المنتجات الأساسية، مضيفاً أن هذه السيارات ستتحرك إلي الميادين والشوارع الرئيسية.



