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BBC

لا علاقة لها بالتنجيم.. رئيس معهد البحوث الفلكية: 2024 سنة "كبيسة"

10:25 م الأحد 31 ديسمبر 2023

الدكتور جاد القاضي

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كتبت- داليا الظنيني:
كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، سبب تسمية السنة بـ"الكبيسة"، موضحا أنه ليس لها علاقة بـ"التنجيم".

وقال "القاضي" إن الأرض تدور أمام الشمس على محورها المائل بدرجة 23.5، ونتيجة لهذا الدوران هناك 4 فصول، والأربع أيام الأساسين اعتدالي الربيع والخريف وانقلابي الشتاء والصيف، ونتيجة ذلك عدد ساعات اليوم تساوي أقل من 24 ساعة أي أن السنة 365 يوماً وربع اليوم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم"، أنه تم الاتفاق فلكيًا أن كل 4 سنوات، هذا الربع يوم، يتم تجميعه في سنة وتسمى هذه السنة بالسنة الكبيسة وهذا لا يعني أنها سنة مشكلات ولكن فيها يوم واحد زيادة نتيجة ترحيل الربع يوم من الـ3 سنوات الماضية بحيث يعطينا الربع يوم يومًا كاملا بعد 4 سنوات.

وتابع: "سيتم تجميع الربع يوم في 2024، وليس صحيحًا أنها ستكون سنة كبيسة بسبب اليوم الإضافي الذي تم ترحيله من الـ3 سنوات الماضية".

وأشار إلى أنه لا يؤمن بالتنجيم والأبراج وليس لها علاقة بعلوم الفلك، وبعض المنجمين يشتغلون الناس ويعتبرونها مصدر تربح، وللأسف بعض السياسيين الكبار في بعض الدول يستغلوا تلك الأحداث لتقوية شعبيتهم أو لمنافسات سياسية أو لحروب سياسية وهذا غير صحيح.

جاد القاضي عام 2024 سنة كبيسة معهد الفلك

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