وزير الاتصالات الفلسطيني: قرصنة الاحتلال موجات تردد راديو فلسطين جريمة

كتبت- داليا الظنيني:

قال إسحق سدر، وزير الاتصالات الفلسطيني، إن الاحتلال قام بعدة جرائم تتعلق بقطاع الاتصالات، منها قطع الإنترنت والاتصالات بشكل متعمد، إضافة إلى إستهداف الاحتلال للبنية التحتية للقطاع الصحي في غزة.

وأضاف "سدر"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن، المذاع على قناة الحدث اليوم، مساء الأحد، إنه منذ بداية الحرب وقوات الاحتلال تستهدف البشر والحجر ودور العبادة والمنشأت الصحية ولا يوجد حدود أو توقعات لتصرفات جيش الاحتلال الإجرامية في فلسطين.

وتابع: ما شاهدناه قبل يومين هو القرصنة على موجات الترددات الخاصة بصوت فلسطين، موضحًا أن ترددات صوت فلسطين من الترددات التى تم تخصيصها عبر الاتفاقات المبرمة مع الاحتلال.

وأوضح أن القرصنة الإسرائيلية على هذه الموجات يجسد عدم التزامهم بالاتفاقيات، إضافة إلى استخدام هذه الموجه لتهديد السكان وطلب تهجيرهم ضمن الوقاحة المطلقة الذي يتمتع بها الاحتلال.

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