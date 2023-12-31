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BBC

أمطار وضباب وبرودة.. الأرصاد تعلن طقس أول أيام 2024

02:29 م الأحد 31 ديسمبر 2023
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    الطقس
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    الطقس
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كتب- محمد نصار:

كشفت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية خلال الفترة المقبلة حتى السبت 6 يناير 2024.

وقالت الأرصاد، في بيان الأحد، إنه يسود خلال الفترة المقبلة شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تصل لحد الضباب.

وأضافت الأرصاد، أنه يسود خلال الفترة المقبلة طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، على الأنحاء كافة.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية، توجد أمطار متفاوتة الشدة خلال الفترة من الاثنين 1 يناير وحتى الخميس 4 يناير 2024، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، قد تمتد خفيفة مساء يوم الاثنين إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

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الطقس أمطار هيئة الأرصاد الجوية الظواهر الجوية

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