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وزير الأوقاف: مسابقة لتعيين 2000 إمام وعامل في هذا الموعد

01:26 م الأحد 31 ديسمبر 2023

وزير الاوقاف محمد مختار جمعة

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كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الاتفاق بين الوزارة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على فتح باب التقدم لوظيفة 1000 عامل و1000 إمام آخر يناير 2024.

وأوضح وزير الأوقاف، في منشور عبر صفحته على "فيس بوك"، اليوم الأحد، أنه تم رفع سن التقدم عند الإعلان إلى 40 عامًا للأئمة والعمال، والسماح للحاصلين على تقدير مقبول من التخصصات الأزهرية المناسبة بالتقدم في إعلان الأئمة والعبرة بالكفاءة.

وأشار الوزير إلى أن الجهاز سيعلن لاحقًا عن شروط وآلية ومواعيد التقدم لكل من الإعلانين.

محمد مختار جمعة تعيين ائمة وزير الأوقاف المركزي للتنظيم والإدارة

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