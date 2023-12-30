فايز فرحات: قطع العلاقات مع إسرائيل لن يُساهم في بناء مبادرة لوقف إطلاق النار

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية يتخطى موقف جنوب إفريقيا التي قامت برفع قضية ضد الاحتلال بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في قطاع غزة، وهذا واضح في منع الدولة المصرية منع تصفية القضية الفلسطينية، من خلال تهجير الشعب الفلسطينية إلى سيناء.

وتابع فرحات، خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن دور مصر في بناء مبادرة لوقف إطلاق النار، لا يمكن أن يحدث مع قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الاحتلال، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تتصرف بشكل مؤسسي، فهناك مؤسسات تمارس أدوارها في إدارة أزمات شديدة الخطورة، وفي سبيل الحفاظ على الأمن القومي المصري.

ولفت إلى أن الخطاب الإعلامي المصري يتعامل مع القضية الفلسطينية بدون أي سقف، مشيرًا إلى أن مصر تسعى لحماية الأمن القومي المصري بكل السبل، مع العمل على حل الأزمة في قطاع غزة في نفس الوقت.

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