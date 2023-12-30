ضباب وأمطار.. الأرصاد تعلن أبرز الظواهر الجوية بطقس الأحد

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الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد.. وتحذر من ظاهرة جوية مسيطرة



كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أبرز الظواهر الجوية المسيطرة على طقس الأحد.

وحذرت الأرصاد من الشبورة المائية والتي تكون كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

وتوقعت أن يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وأشارت إلى وجود أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بنسبة حدوث 40% تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري بنسبة حدوث 20%.

وتسجل درجة الحرارة على القاهرة 21 درجة، والسواحل الشمالية الغربية 20 درجة والسواحل الشمالية الشرقية 21 درجة وشمال الصعيد 22 درجة.