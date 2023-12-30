محلل سياسي سوداني: قوات الدعم السريع تتقدم وسط مقاومة شعبية شرسة

كتبت- داليا الظنينى :

قال المحلل السياسى السوداني عادل حمد، إن هناك تقدم لقوات الدعم السريع على محاور كثيرة.

وأضاف "حمد"، خلال مداخلة هاتفيه لبرنامج حضرة المواطن، المذاع على قناة الحدث اليوم، أن هناك حالات من السلب والنهب والفوضى، موضحًا أن هذه الأزمه فاقمت من الأزمه فى السودان وتدهورت الأوضاع بصورة أكبر.

وأكد: أن هناك ردة فعل ومقاومة شعبية لقوات الدعم السريع بعد إحتلاله لبعض المدن السودانية في الغرب والخرطوم، مشددًا على ضرورة انتهاء هذه المسأله بتكاتف كل القوى الوطنيه السودانيه والتحالف مع قوى إقليمية حريصه على وحدة ووجود السودان في مهاجمة هذه الهجمة الخطيرة المدعومة من بعض القوى الإقليميه وهى جزء من مؤامرة كبيرة على السودان.

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