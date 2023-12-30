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إنجاز رياضي لأبناء المؤسسات العسكرية فى بطولة كأس العالم للسلاح للشباب باليونان

05:44 م السبت 30 ديسمبر 2023

بطولة كأس العالم للسلاح للشباب بدولة اليونان

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كتب- محمد سامي:
واصل أبناء القوات المسلحة بمختلف الألعاب الرياضية لرفع العلم المصرى، تحقيقهم النجاحات بمختلف المسابقات الرياضية التى يشاركون بها، حيث شارك 4 لاعبين من أندية المؤسسات العسكرية الرياضية ضمن تشكيل المنتخب المصرى للسلاح "سيف المبارزة" والمكون من عدد 4 لاعبين بمشاركة 29 دولة فى بطولة كأس العالم للسلاح للشباب تحت سن 20 سنة بدولة اليونان.

حيث حقق اللاعب محمـد محمود ياسين لاعب نادي المؤسسة الرياضية بالهايكستب الميدالية الذهبية بعد تغلبه على بطل إيطاليا في المباراة النهائية.

وأشادت القيادة العامة للقوات المسلحة بهذا الإنجاز الرياضي، مؤكدة حرصها على تقديم كافة أوجه الدعم لأبنائها المتميزين بالمؤسسات العسكرية الرياضية ليكونوا نماذج مشرفة يُحتذى بها لكل شباب الوطن.

محمد محمود ياسين كأس العالم للسلاح اليونان القوات المسلحة

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