"الدستاوى" و"عبد الشافى" يتفقدان شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بسيوة

كتب- محمد صلاح:

تفقد الدكتور خالد الدستاوي العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع، منطقة سيوه التابعة لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، رافقه المهندس طارق عبدالشافي رئيس مجلس إدارة البحيرة لتوزيع الكهرباء وممثلي المكتب الاستشاري للمشروع ومدير عام التخطيط الفني بالشركة القابضة.

يأتي ذلك للوقوف على الوضع الفعلي لمصادر التغذية الحالية لمنطقة سيوه، تمهيدًا للعمل على استخدام أفضل بدائل التغذية من خلال الطاقة الجديدة والمتجددة من الطاقة الشمسية والرياح و بطاريات التخزين لمجابهة قفزات الأحمال المتوقعه بهذه المنطقه الواعده، فضلا عن كونها طاقه خضراء تقلل من الاعتماد على الوقود الإحفوري وما له من آثار سلبية على البيئه علاوة على التكلفة المرتفعة لاستخدام وحدات الديزل مقارنه بالطاقة المتجددة.



وعلى هامش الزيارة قام الدستاوى، بزيارة محطة وحدات الديزل المستخدمه حاليًا في التغذية وكذا محطة الطاقه الشمسية القائمة والتي هي أقرب للتقادم حيث تمت مناقشة تقييم وضع المصادر الحالية وإمكانيه تطوير المحطة الشمسية إضافه إلى زياده مشاركة الطاقه المتجدده لاستيعاب الأحمال الحالية والمستقبلية و ما لذلك من تاثير اقتصادي وتقليل الإنبعاث الكربوني والمحافظة على البيئة.