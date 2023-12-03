الهلال الأحمر الفلسطيني: نواجه صعوبات في الوصول لجثث الشهداء

كتبت- داليا الظنيني:

قال أحمد جبريل، مدير الإسعاف للهلال الأحمر الفلسطيني، إن قوات الاحتلال تواصل منع أطقم الإسعاف في الضفة الغربية وقطاع غزة عن العمل، مضيفًا أن الاحتلال يواصل استهداف أطقم الإسعاف بالرصاص الحي في الضفة الغربية.

وأضاف "جبريل"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن الاحتلال يحاصر سيارات الإسعاف والأطقم الطبية في جنين وبلاطة، مشيرًا إلى ارتفاع وتيرة اعتداءات الاحتلال على أطقم الإسعاف في الضفة والقطاع.



وأكد مدير الإسعاف للهلال الأحمر الفلسطيني، وجود العديد من المصابين وحالات الاستشهاد في الشوارع الفلسطينية، متابعًا: لا نستطيع الوصول للجثث لدفنها بالطريقة الصحيحة منعا لانتشار الأمراض والأوبئة.