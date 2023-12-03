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غرفة عمليات مركزية.. حملة موسعة لـ"مستقبل وطن" لمتابعة دعم المرشح الرئاسي "السيسي" -صور

03:46 م الأحد 03 ديسمبر 2023
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كتب- أحمد السعداوي:

أطلق حزب مستقبل وطن، غرفة عمليات مركزية موسعة؛ لمتابعة خطة دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والتوعية بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر انعقادها أيام 10- 11- 12 ديسمبر 2023.

يشارك في غرفة العمليات المركزية التي أطلقها حزب مستقبل وطن، كل الأمانات النوعية بحزب مستقبل وطن، برئاسة أمانة التنظيم المركزية.

وتتابع الغرفة على مدار الساعة، طوال اليوم، كل الفعاليات واللقاءات والأنشطة والمؤتمرات الجماهيرية، من خلال غرف عمليات فرعية في كل المحافظات والقرى والمدن، وتتولى التجهيزات اللوجستية اللازمة لإنجاح الاستحقاق الانتخابي.

حملة مستقبل وطن حزب مستقبل وطن المرشح الرئاسي السيسي

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