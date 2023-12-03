رئيس "عربية النواب" يشيد بالمشاركة الكبيرة من المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية



كتب-نشأت علي:

وجه النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب التحية والتقدير للمصريين بالخارج بمختلف دول العالم على مشاركتهم الايجابية فى الانتخابات الرئاسية مؤكداً أن الاقبال الكبير من المصريين بالخارج أمام 137 سفارة وقنصلية مصرية في 121 بلدا بعد فتح أبوابها أبوابها لاستقبال الناخبين حتى غدٍ الأخد للتصويت من أجل اختيار رئيس للبلاد دليل قاطع على حرص أبناء مصر فى الخارج على ممارسة حقوقهم السياسية لدعم الدولة المصرية.

وأشاد البرلماني، بحرص الأسر المصرية على اصطحاب أبنائهم للمشاركة فى هذا العرس الديمقراطى مؤكداً أن المصريين بالخارج تعددهم أدوارهم فى عهد الرئيس السيسى لدعم الدولة المصرية سياسياً واقتصادياً.

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة : إن رفع المصريين بالخارج لعلم مصر وصور الرئيس السيسى إمام لجان التصويت فى الانتخابات الرئاسية دليل قاطع على دعمهم الكامل والحقيقى للرئيس السيسى فى هذه الانتخابات لاستكمال الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى معتبراً المشاركة الكبيرة من المصريين بالخارج فى هذه الانتخابات بمثابة بروفة تؤكد أن المصريين بالداخل سيكونون حريصين كل الحرص على المشاركة الكبيرة فى هذه الانتخابات لتؤكد مصر أمام العالم كله استمرارها فى اداء دورها التاريخى والمحورى تجاه جميع القضايا العربية والإقليمية والدولية.