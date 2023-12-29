بالفيديو.. "الصحة" تحدد أفضل طريقة لتجنب الإصابة بمتحور كورونا الجديد

كتب- إسلام لطفي:

حددت وزارة الصحة، الطريقة المثلى لتجنب الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي وفيروس كورونا ومتحوراته، خاصة بعد رصد إصابة مواطنين بالمتحور الجديد JN.1 في مصر.

وتمثلت الطريقة في:

1- التطهير المستمر للأيدي والأسطح

2- عدم خروج المصابين من المنزل وارتداء الكمامة في حالة الاحتياج للخروج

3- التهوية الجيدة وعدم التواجد في أماكن مزدحمة سيئة التهوية وارتداء الكمامة في حال الاحتياج للوجود بها.

وأكدت وزارة الصحة والسكان متابعتها الدقيقة للوضع الوبائي في مصر، مشددة على أن التوصيات الصحية للتعامل مع فيروس كورونا لا يوجد بها أي تغيير، باعتباره أحد الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي كالأنفلونزا ومجموعة فيروسات الأنف.

وأوضحت أنه لا يوجد أي توصيات طبية باتخاذ أي إجراءات احترازية مختلفة عن سائر الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي.

وكانت قد أعلنت ثبوت إصابة مواطنين بالمتحور JN1 من خلال التحاليل المعملية، وحالتهما الصحية مستقرة ولا توجد حاجة طبية لدخولهما المستشفى، حيث أن أعراضهما المرضية خفيفة لإصابة الجهاز التنفسي العلوي.