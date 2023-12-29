رسالة تحذير من مصر لـ إسرائيل بشأن الحدود.. بكري يكشف التفاصيل

كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن حديث الصهاينة دائما غير حقيقي ومكذوب، سواء كان للمسئولين الرسميين أو غير الرسميين.

وأضاف مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن صحيفة يديعوت أحرونوت أعلنت طرح إسرائيل على أمريكا إقامة جدار عازل بطول 13 كم بين مصر وقطاع غزة؛ الذي يعد اعتداء على اتفاقية كامب ديفيد، وحق سيادة مصر.

وأشار مصطفى بكري إلى أن إسرائيل تدرس إمكانية توفير خروجا آمنا برا وجوا لمن يريد الخروج من قطاع غزة، لافتا إلى أن تل أبيب تسعى لتدمير محور فلادلفيا (صلاح الدين)، معلقا: الأمن المصري القومي خط أحمر، وخلال ساعات وصلت رسالة تحذيرية من مصر لإسرائيل بعد المساس بحدود مصر.

وتابع بكري: الرئيس السيسي لم يتهاون أو يتآمر بل حاور العالم لحل القضية، وعدم تأثره بالضغوط الخارجية، وما تقوم به المقاومة تاج على رؤؤس كل من هو شريف في الوطن العربي، والجزائر فقدت نحو مليون ونصف المليون من الشهداء وفي النهاية خرج المستعمر الفرنسي.

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