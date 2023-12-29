شبورة كثيفة تصل للضباب.. الأرصاد تحدد المناطق الأكثر تأثرًا غدًا

كتب- إسلام لطفي:

أعلنت الهيئة العامة للظواهر الجوية، الظواهر الجوية المتوقع حدوثها غدًا السبت، حيث يسيطر عليها شبورة مائية كثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تصل إلى الضباب على بعض المناطق.

وتوقعت أن يكون الطقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وبارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأشارت إلى أنه قد تسقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.