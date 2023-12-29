إعلان

BBC

محمد سليمان مستشارا لوزير الزراعة ومشرفا على محطات شتلات القصب

07:48 م الجمعة 29 ديسمبر 2023

السيد القصير

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- أحمد مسعد:

أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارا بتكليف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية السابق بالعمل مستشارا لوزير الزراعة واستصلاح الاراضي للسياسات الزراعية ومشرف تنفيذي على محطات شتلات القصب.

وكان القصير قد أصدر قرارا بتكليف الدكتور عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية القيام بتسير أعمال رئيس مركز البحوث الزراعية خلفا للدكتور محمد سليمان الذي بلغ سن المعاش.

ووجه"القصير"، الشكر للدكتور محمد سليمان لما بذله من جهود كبيرة خلال فترة توليه رئاسة مركز البحوث الزراعية متمنيا له التوفيق في مهمته الجديدة كمستشار للوزير.

السيد القصير وزير الزراعة تكليف الدكتور محمد سليمان حطات شتلات القصب مستشارا لوزير الزراعة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقي محافظ بورسعيد لمتابعة مؤشرات منظومة التأمين الصحي

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

مارينا ميلاد تترشح لجائزة "True Story Award" العالمية بقصة السفينة "مباحث"