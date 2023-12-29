بعد ارتفاع أسعارها.. تحرك برلماني لتوفير تقاوي البطاطس للمزارعين



كتب- سامح سيد:

تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن شكوى الآلاف من المزارعين بمختلف المحافظات ومزارعي قرى أبيس بمحرم بك بمحافظة الإسكندرية بصفة خاصة وذلك من غلاء تقاوى البطاطس.

وأوضح "قاسم"، أنه يوجد أنواع مختلفة من تقاوي محصول البطاطس منها على سبيل المثال لا الحصر نوع "البذرة"، وسعر الشيكارة 1900 جنيهًا ووزنها 50 كيلو وذلك فى عام 2022 إلا أن سعرها وصل إلى 6400 جنيهًا وهذا يعني أن سعر الطن الآن من هذه التقاوي وصل إلى 128 ألف جنيه بدلاً من 38 للطن.

وأشار إلى أن هناك نوع ثانى من تقاوى البطاطس وهو "تخريط"، وكان سعر الشيكارة منه فى عام 2022، 800 جنيهًا ووصل هذا العام إلى 5100 جنيه وهذا يعنى أن سعر الطن حالياً 105 آلاف جنيه بدلاً من 16 ألف جنيه.

وأكد البرلماني، أن ارتفاع تقاوي البطاطس بهذه الصورة الجنونية سيجعل العديد من مزارعي هذا المحصول الاستراتيجي يعزفون عن زراعته وبالتالي ستنخفض مساحات الأراضي المزروعة بالبطاطس، مشيرًا إلى أن هذا المحصول تحديدًا كانت مصر تتميز بتصديره للعديد من دول العالم.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار تقاوي البطاطس بهذه الطريقة سوف يؤدي إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار البطاطس خلال المرحلة المقبلة ونقص كميات صادرات البطاطس.

وطالب من الحكومة سرعة التدخل لتوفير تقاوي البطاطس للمزارعين بأسعار مدعمة من أجل إقبال المزارعين على التوسع في زراعة البطاطس التي لا يمكن لمنزل واحد الاستغناء عن هذه السلعة المهمة.