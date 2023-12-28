السكة الحديد: تخفيض سرعات بعض القطارات نظرًا لسوء الأحوال الجوية

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تخفيض سرعة مسير القطارات على بعض الخطوط، بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بكثافة على أنحاء متفرقة من البلاد، مما قد يسبب خطورة على مسير القطارات.

وأكدت الهيئة، في بيان الخميس، الاستعداد التام لاستقبال فصل الشتاء والأمطار على كل مواقع الهيئة بغرفة طوارئ رئيسية إلى جانب غرف طوارئ منتشرة على مستوى مناطق الهيئة لسرعة مواجهة أي مشكلة تؤثر على أمن وسلامة مسير القطارات نتيجة وقوع أمطار.

وتقدمت الهيئة بالاعتذار عن هذا التأخير الخارج عن إرادتها، مؤكدة أنها لا تدخر جهدًا في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

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