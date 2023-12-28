نشرة منتصف الليل| خريطة الأمطار على المحافظات.. وتفاصيل الليلة الختامية لمولد السيدة نفيسة

كتب- محمد شاكر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الماضية، كان أبرزها؛ إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية خريطة الأمطار على المحافظات اليوم الخميس، كما كشفت وزارة التموين أسعار السكر الحر والتمويني.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية على النحو التالي:

رعدية بهذه المناطق.. خريطة الأمطار على المحافظات غدا الخميس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس، على كافة أنحاء البلاد.

بدء احتفالات أبناء الطرق الصوفية بالليلة الختامية لمولد السيدة نفيسة – صور

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ينتج 100 ألف طن سنويا.. تفاصيل إنشاء مجمع للمنتجات الغذائية الزراعية بالسادات

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وزارة التموين تكشف أسعار السكر الحر والتمويني

كشف أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، أسعار السكر الحر والتموينى، موضحا أن كيلو السكر يُصرف على البطاقات بسعر 12.60 جنيه، وزجاجة الزيت عبوة 800 جم بـ30 جنيهًا.