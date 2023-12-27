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BBC

رعدية بهذه المناطق.. خريطة الأمطار على المحافظات غدا الخميس

08:02 م الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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    سقوط أمطار
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    سقوط أمطار
  • عرض 10 صورة
    سقوط أمطار
  • عرض 10 صورة
    سقوط أمطار
  • عرض 10 صورة
    سقوط أمطار
  • عرض 10 صورة
    سقوط أمطار
  • عرض 10 صورة
    سقوط أمطار
  • عرض 10 صورة
    سقوط أمطار
  • عرض 10 صورة
    سقوط أمطار
  • عرض 10 صورة
    سقوط أمطار
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كتب- محمد شاكر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس، على كافة أنحاء البلاد.
وكشفت الهيئة في بيان لها، اليوم، أن حالة الطقس غدًا الخميس تشهد سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء، تصل إلى القاهرة والجيزة وهي أمطار متفاوتة الشدة تختلف حدتها من منطقة إلى أخرى.
وقسمت الهيئة مناطق البلاد حسب قوة الأمطار كالتالي:
أمطار متوسطة الشدة تكون غزيرة ورعدية أحيانا (محافظة البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الشرقية، دمياط، بورسعيد الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء).
2- أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا (مطروح، الإسكندرية، الغربية، المنوفية، الفيوم، القاهرة والجيزة والقليوبية). وهذه المطار قد تغزر أحيانا على مناطق من القاهرة الجديدة.
3- أمطار خفيفة إلى متوسطة (جنوب سيناء).
4- أمطار خفيفة (الزعفرانة، رأس غارب، الغردقة، القصير، بني سويف، المنيا).
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