اليوم.. عرض "فليحيا ابو الفصاد" و"مش بالورقة والقلم" بنادي سينما المرأة

كتب- محمد شاكر

يعرض (نادي سينما المرأة) الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد

قانوش، وبالتعاون مع المركز القومي للسينما برئاسة د. حسين بكر، مساء الاثنين الثالث من كل شهر، فيلمي: "فليحيا ابو الفصاد" تأليف وإخراج حازم مصطفي وفيلم "مش بالورقة والقلم" للمخرج أحمد محمد عبده، وذلك في تمام السادسة مساء اليوم الخميس ٢٨ ديسمبر، بسينما مركز الابداع.

تتناول أحداث فيلم "فليحيا ابو الفصاد" طفل يعيش مع جدته وسط حالة من الجفاء بينهم ، حيث يحاول الطفل كسر هذة الحالة خلال حفل عيد ميلاده.

الفيلم من انتاج المركز القومي للسينما، إخراج حازم مصطفي ، تصوير نادر جلال، مدير إنتاج منيرة محمد فهيم ومحمد الشويري، مونتاج غادة سراج، ديكور اشرف فاضل، وشارك بالعديد من المهرجانات المصرية والدولية، وحصد العديد من الجوائز من ضمنها - جائزة لينين الرملي لأفضل سيناريو - من ملتقي افلام المحاولة بقصر السينما، جائزة افضل تصميم ديكور - من ملتقي أفلام المحاولة بقصر السينما - جائزة تقديرية من ملتقي هيلوبوليس للسينما.

أما فيلم "مش بالورقة والقلم" فهو من إنتاج المركز القومي للسينما، إخراج أحمد محمد عبده، تصوير محمد مطر، مدير إنتاج منيرة محمد فهيم وأحمد رفاعي، مونتاج منار حسني وغادة سراج.

تقام عقب عرض الأفلام ندوة تديرها الناقدة السينمائية شاهندة محمد على لمناقشة الأفلام مع الجمهور.