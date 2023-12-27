الشباك الواحد وعوائق الاستثمار.. طلب إحاطة لوزارة الصناعة بسبب المعوقات التي تواجه المستثمر المصري

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية وهيئة الاستثمار، بشأن تسهيل الإجراءات الخاصة بالمستثمر المصري.

وأكدت متى، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن هناك معوقات أمام تسهيلات الإجراءات الخاصة بالمستثمر المصري، على الرغم من تعليمات مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء، بإذابة العراقيل لإقامة صناعات متنوعة للنهوض بالاقتصاد المصري إلى الأمام وخلق بيئة جاذبة للاستثمار بالنسبة إلى المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب.

وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أنه على الرغم من أن المستثمر المصري يقوم بإنجاز كل الأوراق المطلوبة منه للمشروعات الاستثمارية في كثير من الحالات، فإن عدم وجود الشباك الواحد يقف عائقًا أمام تسهيل الإجراءات بالنسبة إلى المستثمر المصري.

وطالبت متى بضرورة تذليل كل العقبات أمام المستثمرين؛ سواء مصريين أو أجانب، خصوصًا أن هناك اهتمامًا كبيرًا من جانب القيادة السياسية بملف الاستثمار، وذلك حتى لا تموت الصناعات الموجود لدينا في مصر، مما يؤثر بدوره بشكل كبير على الاقتصاد المصري، والذي تسعى القيادة السياسية إلى العمل على تعافيه خلال الفترة القادمة.