أمطار على القاهرة مساء اليوم.. والأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

بداية تقلبات جوية عنيفة.. أمطار على معظم المحافظات اليوم الأربعاء

تقلبات جوية وأمطار رعدية.. تعرف على حالة الطقس حتى بداية 2024

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية.

وأضافت الهيئة تتركز الأمطار الآن علن مطروح والضبعة وسيدي عبد الرحمن والعلمين، وتكون الأمطار متفاوتة الشدة.

وتابعت: "من المتوقع أن تشمل الأمطار الإسكندرية وباقي السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري مع تقدم الوقت".

وأشارت الهيئة إلى أن الأمطار تتقدم إلى المناطق الداخلية مساء لتصل خفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبرى خفيفة على مناطق من شمال الصعيد.

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