أستاذ بجامعة هارفارد: الصحة العالمية حذرت من استهلاك أكثر من ٥٠ جرام سكر فى اليوم

كتبت -داليا الظنينى :

كشف الدكتور أسامة حمدى، أستاذ الأمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد الأمريكية، عن تفاصيل التقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية التى تؤكد أن السكر الدايت لا ينقص الوزن ويصيب الجسم بأمراض خطيرة أخطرها السكتة الدماغية.

وأضاف حمدى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث فى مصر، المذاع على قناة إم بى سى مصر، مساء الثلاثاء، أن أخطر شئ يضعه الإنسان فى فمه هو السكر، مبينا أن منظمة الصحة العالمية طالبت بتخفيض استهلاك السكر تحت ٥٠ جرام فى اليوم الواحد.

وتابع حمدى: متوسط استهلاك السكر للفرد فى اليوم الواحد فى مصر ٩٠ جرام، مؤكدا أن مصر من أعلى ١٠ دول فى العالم استهلاكا للسكر.

وأكد أن السكر ما هو إلا سعرات خاوية ضررها أكثر من نفعها، موضحا أن بدائل السكر لا تستخدم لخفض الوزن وهذه معلومة ليست جديدة.

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