الرئيس الفلسطيني: ما يحدث في غزة أبشع من نكبة 48

كتبت -داليا الظنيني:

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن ما يجري على الأرض الفلسطينية فى الوقت الراهن يتجاوز حرب الإبادة، وأبشع مما جرى في نكبة 1948.

وأضاف عباس خلال لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "أون إي"، اليوم الثلاثاء: هناك جريمة كبرى ترتكب منذ ما يزيد عن 81 يوما حتى يومنا هذا، ضد الشعب الفلسطيني، حيث ارتفع عدد الشهداء لأكثر من 20 ألف شهيد وأكثر من 10 آلاف مفقود مازالوا تحت الأنقاض، إضافة إلى عدد الجرحى الذى وصل لحوالي 60 ألف شخص حتى الآن، كل هذا والحرب لم تنته.

وأكد أن الذي يجري في قطاع غزة أمر بشع، وكل ذلك أمام أعين دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، ومع الأسف الشديد، أنه كلما حاول العالم ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة أن يوقفوا هذه الحرب، ترفض أمريكا وتصدر لنا "الفيتو" رافضة وقف إطلاق النار.

وأوضح الرئيس الفلسطيني أن الخسائر في قطاع غزة، لم تقتصر على الشهداء فقطـ، بل هناك خسائر كبيرة في المنازل والمؤسسات والمساجد والمدارس، فالقصف الإسرائيلي دمر الشوارع والمنازل والحارات في غزة والضفة الغربية.

وأشار إلى أن إسرائيل تدعي أنها تفعل ذلك دفاعًا عن نفسها، لكن هذا كلام غير منطقي وغير معقول، ولا يقبله أي عقل، متسائلا: "تدافع عن نفسها من ماذا؟".