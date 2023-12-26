متحدث "الوزراء": دول كبرى تستثمر 12 مشروعا بالمناطق التابعة لـ"اقتصادية قناة السويس"

كتبت داليا الظنيني:

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن كل المزايا والحوافز التي تمنح للمستثمرين تتم من خلال الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أو الهيئة العامة للاستثمار، إذ استعرض رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وجود موافقات نهائية على 12 مشروعاً من شركات لدول كبرى وصاعدة اقتصادية مثل الهند والولايات المتحدة وألمانيا بمجالات عديدة.

وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الدول الهامة والكبرى والصاعدة اقتصاديا عندما تستثمر في الهيئة الاقتصادية لقناة السويس،المناطق التابعة للهيئة هذا أكبر دليل على نجاحها في تقديم حوافز للمستثمرين وجذب الاستثمارات في ظل الأوضاع الاقتصادية الدولية والإقليمية.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد جذب المزيد من الاستثمارات، والقيمة المضافة التي ستحصل عليها الدولة من هذه الاستثمارات كبيرة ما يزيد حصيلة الدولة من العملة الأجنبية.

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