سمير فرج يتوقع انتهاء أزمة الملاحة في البحر الأحمر خلال أسبوعين

كتبت -داليا الظنينى :

قال اللواء سمير فرج، المفكر والخبير الاستراتيجي، إن أي مشكلة تحدث في البحر الأحمر لها تأثير على قناة السويس.

وتوقع فرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، بانتهاء أزمة التهديدات التي تواجه حركة الملاحة في البحر الأحمر، خلال أسبوعين.

وأكد فرج، أن القواعد العسكرية المتواجدة في جيبوتي مهمة، في ظل نجاحها في القضاء على قراصنة البحر الأحمر، مبينا أن أمريكا من خلال قواتها تستطيع السيطرة على البحر الأحمر.

اقرأ أيضا:

رئيس الوزراء يتابع جهود توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات

وزير التنمية المحلية: نسعي لرفع كفاءة عمليات الجمع والنظافة العامة بجميع المحافظات