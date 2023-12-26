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BBC

سمير فرج يتوقع انتهاء أزمة الملاحة في البحر الأحمر خلال أسبوعين

08:31 م الثلاثاء 26 ديسمبر 2023

اللواء سمير فرج

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كتبت -داليا الظنينى :

قال اللواء سمير فرج، المفكر والخبير الاستراتيجي، إن أي مشكلة تحدث في البحر الأحمر لها تأثير على قناة السويس.

وتوقع فرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، بانتهاء أزمة التهديدات التي تواجه حركة الملاحة في البحر الأحمر، خلال أسبوعين.

وأكد فرج، أن القواعد العسكرية المتواجدة في جيبوتي مهمة، في ظل نجاحها في القضاء على قراصنة البحر الأحمر، مبينا أن أمريكا من خلال قواتها تستطيع السيطرة على البحر الأحمر.

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اللواء سمير فرج انتهاء أزمة حركة الملاحة الملاحة في البحر الأحمر تأثير على قناة السويس

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